الزراعة: تحديد سعر توريد الأردب بـ 2200 جنيه كحد أدنى

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية للقمح، حيث تم استصلاح أراضٍ جديدة في مناطق مثل توشكا، إلى جانب التوسع في المناطق التقليدية.

خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أشار القرش، إلى أن الوزارة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة، مثل نظام "الزراعة على المساطب"، الذي ساهم بشكل كبير في مضاعفة إنتاجية الفدان من 10-12 أردبًا إلى 18-20 أردبًا خلال العقد الماضي.

وأعلن القرش عن تحديد سعر توريد الأردب بـ 2200 جنيه كحد أدنى، مع ضمان استلام المحاصيل مباشرة من المزارعين دون وسطاء، وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة فقط، كما تعمل الوزارة على تذليل العقبات الميدانية، مثل التقلبات الجوية، عبر توفير الدعم الفني والمادي للمزارعين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال تخزين القمح، حيث ارتفعت القدرة التخزينية من 1.5 مليون طن إلى 5 ملايين طن، بفضل إنشاء صوامع جديدة بتوجيهات رئاسية، ما يتيح للدولة تخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ، ويسهم في استقرار أسعار الخبز ويقلص فجوة الاستيراد.