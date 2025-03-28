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المفتي: التعلق بالشهوات الزائلة يزيد القلق

06:39 م الجمعة 28 مارس 2025

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية

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كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام يعلمنا أن الثقة بالله وتوقع الخير منه هي أساس الطمأنينة، مستشهدًا بالحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي"، مؤكدًا أن المؤمن الذي يتفاءل برحمة الله ويوقن بتيسيره للأمور يشعر بالهدوء حتى قبل تحقق المراد، بينما من يستسلم للتشاؤم يفوّت على نفسه بركة الرضا.

وأضاف عياد، خلال برنامجه "حديث المفتي" على "قناة الناس"، أن السكينة لا تُكتسب بالمال أو الممتلكات، بل بالرضا والقناعة، محذرًا من أن التعلق بالشهوات الزائلة يزيد القلق ويُفقد الإنسان الشعور بالكفاية.

وذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس"، مشيرًا إلى أن السعيد حقًا هو من يرضى بقسمة الله ويستثمر ما لديه بامتنان.

ولفت المفتي إلى أن الحفاظ على الطمأنينة في عصر مليء بالتحديات يتطلب تطهير القلب من المشاعر السلبية كالحقد والحسد، مستدلًا بحديث النبي: "إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"، مؤكدًا أن القلب المليء بالضغينة لا يمكن أن يعرف السلام.

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الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية برنامج حديث المفتي التعلق بالشهوات الزائلة
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