القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسل

القاهرة - أ ش أ

بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبدالفتاح السيسي، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هــ.

وقال الفريق أول عبدالمجيد صقر- في نص البرقية - "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يُسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بالخير واليمن والبركات .

وأضاف " إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون بأنهم كانوا وسيظلوا الدرع الواقي للوطن والحصن المنيع الذي يصون للشعب إنجازاته وتاريخه الحضاري المجيد، كما أنهم يجددون العهد للتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على المسئولية الوطنية التي كلفتموهم بها فى الدفاع عن أمن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون مقدساته .. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلةرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وقد أصدر الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .

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