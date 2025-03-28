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بيان مهم من وزارة البيئة بشأن الأتربة والرمال: تضرب هذه المناطق

02:00 م الجمعة 28 مارس 2025

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة، بيانًا بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال اليوم الجمعة الموافق 28 مارس الجاري.

يأتي ذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة، وما أصدرته الهيئة العامة للارصاد الجوية.

ومن المتوقع خلال اليوم الجمعة الموافق 28 مارس الجاري، وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء خلال تلك الفترة.

من جانبها. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت الوزراة، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

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وزارة البيئة الأتربة الرمال تلوث الهواء الهيئة العامة للارصاد الجوية
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