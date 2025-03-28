"معهد الفلك" يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الأحد، إذ ستكون في القاهرة الساعة السادسة و13 دقيقة، والجيزة في السادسة و12 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة السادسة و16 دقيقة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأشار المعهد - في بيان أصدره اليوم الجمعة، إلى أن حلايب أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و53 دقيقة، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في السادسة و35 دقيقة.

وأوضح أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية وقنا وأسوان في الساعة السادسة و7 دقائق، وفي العريش وسانت كاترين في الساعة السادسة ودقيقة وفي الطور والغردقة السادسة و3 دقائق.

وأضاف أن سكان مدينة طابا وشلاتين سيؤدون صلاة عيد الفطر في الساعة الخامسة و57 دقيقة، وفي شرم الشيخ الساعة السادسة، وفي دمنهور والفيوم والمنيا في الساعة السادسة و14 دقيقة، وفي طنطا وبنها في الساعة السادسة و12 دقيقة، والمنصورة وسوهاج في السادسة و11 دقيقة.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر في الزقازيق ستكون في الساعة السادسة و10 دقائق، وفي شبين الكوم وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وأبوسمبل في الساعة السادسة و13دقيقة .

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر في مرسى مطروح في السادسة و27 دقيقة، وفي الخارجة الساعة السادسة و17 دقيقة، ودمياط الساعة السادسة و9 دقائق ونوبيع في الساعة الخامسة و59 دقيقة.

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