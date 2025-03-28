نشرة التوك شو| الأرصاد تحذر من موجة حارة والمفتي يدعو للثبات على الطاعة بعد رمضان

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مصطفى بكري: "حدود مصر خط أحمر.. واللي يفكر يحط رجله في سيناء هنقطعهاله"

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حدود مصر مقدسة وخط أحمر، مشددًا على أن القضية الفلسطينية قضية مصرية وعربية مقدسة لن يتم التفريط فيها.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: "قسمًا بالله اللي هيفكر يحط رجله منكم يا صهاينة في سيناء هنقطعهاله.. مصر مش للبيع وحدودنا مش لعبة".

المفتي: الصيام منهج متكامل يزكي النفس ويهذب الأخلاق

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الثبات على الطاعة بعد رمضان يتطلب عدة أمور، منها الصحبة الصالحة التي تُعين المسلم على الخير، والبيئة الإيمانية التي تشجعه على الاستمرار في العبادة، والتخطيط الجيد لما بعد رمضان بحيث يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا من العبادات لا يتخلى عنه.

وقال المفتي، خلال برنامج "اسأل المفتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الصيام ليس فقط امتناعًا عن الطعام والشراب، بل هو منهج متكامل يُزكي النفس ويهذب الأخلاق، ويُعلم الإنسان الصبر على المشقة، والتحكم في رغباته وشهواته، مستشهدًا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)،

تحذير من الأتربة والرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

علي جمعة: الإيمان باليوم الآخر يمنح الحياة معناها الحقيقي

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإيمان باليوم الآخر يشكل ركيزة أساسية في حياة الإنسان، حيث يساعد على ضبط سلوكه ويمنح حياته هدفًا ومعنى.

وأوضح خلال مشاركته في بودكاست "مع نور الدين" على قناة الناس، أن غياب الإيمان بالآخرة يؤدي إلى فوضى عارمة، حيث يسود قانون القوة، فيظلم القوي الضعيف، ويتسلط الكبير على الصغير، مما يجعل الحياة بلا قيمة أو غاية.

هل تتغير أقدار الناس بالدعاء؟.. خالد الجندي يوضح

أكد الشيخ خالد الجندي أن الدعاء يمكن أن يكون سببًا في تغيير الأقدار بإرادة الله، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا يرد القضاء إلا الدعاء"، وقوله تعالى: "يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"، مشيرًا إلى أن بعض الأقدار قد تتغير إذا لجأ الإنسان إلى الله بالدعاء الصادق.

وأوضح الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، أن الإنسان يأتي إلى الدنيا وقبضته مغلقة، وكأنه يتمسك بالحياة، وعند وفاته يفتح كفيه، في إشارة إلى أن الدنيا فانية، ولا يأخذ الإنسان معه إلا عمله الصالح. كما أشار إلى أن الله يبتلي عباده بالأفراح والأحزان لاختبارهم، وهو القادر على تغيير أحوالهم من الضيق إلى الفرج.