تأهيل قصر "السكاكيني".. 7 صور ترصد الإزالات وأعمال التطوير

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر "حبيب باشا السكاكيني".

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارتي الإسكان، والسياحة والآثار، والمنطقة المحيطة به بحي الوايلي، والتي تقوم بها الدولة ضمن خططها للحفاظ على التراث.

كما تفقد محافظ القاهرة، أعمال الإزالات التي تتم بشارع ابن خلدون بحي الوايلي للعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروع.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه سيتم إعادة توظيف قصر السكاكيني كمركز حضاري خدمي ثقافي فني، حيث يعتبر القصر من أهم العناصر المعمارية بالعاصمة والتي تسعى الدولة لتطويره للحفاظ عليه.

وأكد أنه سيتم رفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة المطلة على القصر، وإعادة تخطيط الحركة المرورية للشوارع المحيطة به لتسهيل الوصول إليه.

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