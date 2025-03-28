وزير العمل: فرص عمل بعقود استعانة سنوية بمديريات العمل بالمحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، فتح التقدم لشغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بالمحافظات، وذلك بعقود استعانة سنوية، قابلة للتجديد في حالة الاحتياج، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء سد العجز الوظيفي في المديريات.

وبحسب بيان، يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف، رفع السيرة الذاتية والمستندات، وكتابة البيانات المطلوبة على الرابط التالي: إضغط هنا ، وذلك من الخميس 27 مارس الجاري.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

أكدت وزارة العمل، أن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، تشمل ما يلي:

- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

- التمتع بحسن السير والسلوك وسمعة طيبة.

- عدم صدور أي أحكام جنائية أو عقوبات مقيدة للحرية في جرائم تمس الشرف أو الأمانة، إلا في حالة رد الاعتبار.

- عدم التعرض للفصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ الفصل.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو مقيمًا بها إقامة دائمة، وفقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على تقدير عام "جيد" على الأقل في المؤهل الدراسي.

- بالنسبة للذكور، يجب إثبات تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو عدم الاستدعاء لأداء الخدمة.

- بالنسبة للإناث، يجب إثبات تأدية الخدمة العامة أو تقديم ما يفيد الإعفاء منها إن وجدت.

- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد.

- امتلاك مهارات متقدمة في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي، خاصة "Microsoft Office".

- اجتياز الامتحانات المقررة وفقًا للمعايير المعتمدة.

- النجاح في التدريبات المحددة من قبل الجهة المعلنة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتياز جميع مراحل التقييم السابقة.

- تقديم إقرار رسمي بالموافقة على العمل في أي موقع داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لاحتياجات الجهة المعلنة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدمين إرفاق المستندات التالية مع طلب التقديم:

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

- صور من الشهادات الدراسية الحاصل عليها.

- صور من الشهادات والدورات التدريبية في اللغات الأجنبية واستخدام الحاسب الآلي.

- صورة من شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة شهادة أداء الخدمة العامة للإناث، إن وجدت.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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