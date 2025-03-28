انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن الأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، في تقرير توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 29 مارس 2025 يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتوجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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