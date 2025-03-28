طرق حجز وسداد ثمن تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن إتاحة عدة طرق لحجز التذاكر والدفع، وذلك لتوفير الراحة للمسافرين والحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالتزامن مع زيادة الإقبال على السفر خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

طرق حجز تذاكر القطارات

1- شبابيك التذاكر في المحطات المختلفة.

2- الموقع الإلكتروني للهيئة.

3- تطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways) المتاح على: Google Play & App Store.

4- وكلاء البيع الإلكتروني مثل: فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول.

5- الحجز عبر الهاتف: 1661 من الموبايل، أو 09000661 من التليفون الأرضي (للحجز قبل 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة).

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات (34 مكتبًا على مستوى الجمهورية).

7- ماكينات الحجز الذاتية (TVM) المتاحة في بعض المحطات الرئيسية.

طرق الدفع المتاحة

1- الدفع النقدي في شبابيك التذاكر والمكاتب.

2- الدفع الإلكتروني ببطاقات Visa & MasterCard في المحطات الرئيسية.

3- الدفع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق ببطاقات الدفع الإلكترونية.

4- الدفع عند وكلاء البيع نقديًا أو إلكترونيًا.

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