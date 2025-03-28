طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من الحرارة وارتفاع الأمواج

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة.

وتبلغ سرعة الرياح بين 40 و50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على الأنحاء كافة، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

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