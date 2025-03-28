رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن تهانيه لجميع أبناء الوطن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص التهنئة: "يسعدني أن أتقدم إليكم، باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

كما أكد امتنانه لما تنعم به البلاد من استقرار، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن تكون هذه المناسبة فرصة لمزيد من الخير والسلام، داعيًا للرئيس بالتوفيق في جهوده لتحقيق نهضة الوطن.

إلى جانب ذلك، أرسل الدكتور القس أندريه زكي، برقيات تهنئة إلى عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، رئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وزير الأوقاف، النائب العام، مفتي الجمهورية، إضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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