سرطان القولون.. الصحة تكشف الأعراض وطرق الوقاية

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن سرطان القولون هو مرض يمكن الوقاية منه ومن مضاعفاته الخطيرة عن طريق الكشف المبكر والمتابعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

ويعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، لكنه أيضًا من أكثرها قابلية للوقاية والكشف المبكر، ومع تخصيص شهر مارس عالميًا للتوعية بهذا المرض، تتجدد الدعوات لزيادة الوعي بعوامل الخطورة، وأهمية الفحوصات الدورية، وتأثير نمط الحياة على الوقاية منه.

وتقول السلطات الصحية والخبراء، إنه رغم خطورة هذا المرض، إلا أن الاكتشاف المبكر يرفع نسبة الشفاء بشكل كبير، ما يجعل التوعية ضرورة ملحّة وليست خيارًا.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور توعوي، أن سرطان القولون يصيب العضو المسؤول عن امتصاص الماء والأملاح من بقايا الطعام التي يجهزها الجسم من أجل طردها على هيئة فضلات.

وينقسم القولون إلى أربعة أجزاء: القولون الصاعد، القولون المستعرض، القولون النازل، القولون السيني (قبل منطقة الشرج).

وسرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، بحسب هيئة الدواء المصرية.

ويصيب سرطان القولون والمستقيم الكبار في العادة، وينصح الأطباءُ الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر ببدء الفحص للكشف عن سرطان القولون والمستقيم بعمر 45 سنة.

ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للسرطان المنتشر في القولون أو المستقيم نحو 90%، وفقًا لبرنامج المراقبة وعلم الأوبئة التابع للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة.

أعراض سرطان القولون

يبدأ سرطان القولون في الأمعاء الغليظة، وهي الأنبوب الطويل الذي يساعد على نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم وخارج الجسم.

وتشمل الأعراض:

- دم في البراز.

- تقيؤ.

- ألم البطن.

- انتفاخ المعدة.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعب والشعور بضيق التنفس.

- التغيرات المستمرة في عادات التغوط.

الآثار الجانبية الشائعة لعلاج سرطان القولون

أوضحت هيئة الدواء المصرية، أنه يتم استخدام أنواع متعددة من العلاجات للأشخاص المصابين بسرطان القولون بما في ذلك "الجراحة، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، العلاج المستهدف، العلاج المناعي".

وقالت إن "كل نوع من أنواع العلاج من الممكن أن يسبب آثارًا جانبية مختلفة، وقد تختلف من مريض للآخر، حيث قد يكون لدى بعض المرضى أثناء فترة العلاج الآثار الجانبية الشائعة مثل التعب أو الغثيان، بينما قد يكون لدى آخرين ردود فعل تعتمد على صحتهم وجيناتهم".

وحددت هيئة الدواء، الآثار الجانبية الشائعة للعلاج وكيفية تعامل معها للتخفيف من حدتها، وتشمل:

- اعتلال الأعصاب الطرفية: يحدث الاعتلال العصبي نتيجة تلف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى عدم تحمل البرد أو الوخز أو الألم. يجب إبلاغ الطبيب بأي أعراض جديدة. يمكن تخفيف هذه الأعراض باستخدام بعض الأدوية والكريمات وتعديل درجة الحرارة. تتحسن معظم الاعتلالات العصبية بعد العلاج.

- متلازمة اليد والقدم: في حالة الإصابة بمتلازمة اليد والقدم، قد تتقرح البشرة والأظافر وتتقشر. يمكن تخفيف هذه الأعراض عن طريق استخدام مرطبات البشرة الخفيفة والاستحمام بالماء البارد وارتداء الجوارب القطنية والحماية من الشمس.

- فقر الدم: يعني انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى التعب والضعف. يجب استشارة الطبيب، الذي قد يوصي باستخدام مكملات الحديد، ونقل الدم، وتغيير النظام الغذائي، والعلاجات الأخرى.

- فقدان الشهية: قد تقل أو تنعدم الشهية في تناول الطعام أو الاستمتاع به. يمكن التخفيف من هذا الشعور بتناول وجبات صغيرة ومتكررة واستخدام مكملات غذائية أو مشروبات بديلة للوجبات.

- الجفاف: يجب على المريض الحرص على تناول الماء والمشروبات الغنية بالأملاح بانتظام.

- طفح جلدي: يؤدي العلاج لظهور إحمرار أو حكة، ويعتمد العلاج على نوع الطفح الجلدي اللي يعاني منه المريض.

- الغثيان والقيء: في حالة شعور المريض بالغثيان أو القيء، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بذلك، حيث توجد علاجات مصاحبة للعلاج مع الطبيب، والحلول التي قد تساهم في تخفيف الأعراض، زي الزنجبيل أو النعناع.

- الإسهال: يمكن التحكم في الإسهال باستخدام الأدوية والتعديلات الغذائية، والحفاظ على ترطيب الجسم (شرب المياه والسوائل) لتجنب الجفاف.

- التعب: يمكن مكافحة التعب الشديد ونقص الطاقة من خلال الراحة المناسبة والتخطيط للأنشطة وطلب الدعم.

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