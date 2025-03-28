خبير عسكري: التصعيد الإسرائيلي المتزايد قد يمهد لاجتياح بري واسع

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء سمير عباهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الأوضاع في قطاع غزة تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توسيع العملية العسكرية، مدعومًا بمواقف أمريكية متشددة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بررت الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح "عباهرة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بدأت بتوجيه إنذارات لسكان غزة لإخلاء بعض المناطق، ضمن خطة تهدف إلى توسيع العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون مقدمة لاجتياح بري واسع، تدعمه ضربات جوية مكثفة واستخدام أسلحة متنوعة.

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار الضغط على حركة حماس لإجبارها على الاستجابة لمطالب الاحتلال المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، بعدما توقفت المحادثات بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه الضغوط كأداة لتعزيز موقفه السياسي والعسكري، وأن التحركات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك حشد القوات والتجهيزات العسكرية على حدود غزة، تعكس استعدادًا لعملية برية قد تؤدي إلى معركة شاملة تهدف إلى فرض سيطرة الاحتلال على القطاع أو تنفيذ عمليات تهجير واسعة.

وحذر من أن ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية، بل حرب إبادة وتهجير ممنهجة للشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي يثير الكثير من التساؤلات.

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