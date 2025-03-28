طرح 115 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخ الوزارة، يشمل ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير سكن مناسب للمواطنين، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحفية، أن المشروع يستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، من محدودي ومتوسطي الدخل وصولًا إلى الإسكان الفاخر، مع الحرص على توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتكاملة لضمان مستوى معيشي متقدم.

تفاصيل الطرح الجديد

سيتم طرح 115 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في عدة محافظات ومدن جديدة.

ويبدأ طرح كراسات الشروط للإسكان المتوسط في 15 مايو، بينما يبدأ طرح كراسات الإسكان لمحدودي الدخل في 1 يوليو، بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح 261,253 وحدة سكنية من خلال بنك التعمير والإسكان وفق الجدول التالي:

- 15 أبريل 2025: 35,088 وحدة.

- 15 يوليو 2025: 59,510 وحدة.

- 15 أكتوبر 2025: 59,687 وحدة.

- 15 يناير 2026: 58,312 وحدة.

- 15 أبريل 2026: 48,656 وحدة.

مشروعات جديدة ضمن الطرح

- مشروع ديارنا: يشمل 60 ألف وحدة سكنية في 23 مدينة جديدة، بنماذج متنوعة بمساحات تتراوح بين 105 إلى 153 م²، مع تشطيبات كاملة ومرافق متطورة.

- مشروع ظلال: يضم 40 ألف وحدة سكنية في 17 مدينة جديدة، مخصصة للإسكان الفاخر، بمساحات تبدأ من 115 حتى 160 م²، مع تصميمات عصرية ومرافق متكاملة.

تطوير القطاع العقاري والتحول الرقمي

تعمل وزارة الإسكان على تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري من خلال التعاون مع "منصة مصر العقارية"، لتسهيل عملية حجز وشراء الوحدات إلكترونيًا.

وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لإنشاء شركة "Modon" المتخصصة في إدارة المنشآت والمرافق في المدن الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية.

مستقبل العقارات في مصر

يعد هذا الطرح خطوة غير مسبوقة في تاريخ الإسكان المصري، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة حضارية متكاملة تناسب مختلف الفئات، مع ضمان جودة البناء والبنية التحتية المتطورة. كما يُتوقع أن يسهم في تنظيم السوق العقارية عبر منصة إلكترونية موحدة، تعزز الشفافية وسهولة الوصول للمشروعات السكنية.

ويمكن متابعة الطرح وتفاصيل الوحدات المتاحة عبر منصة "مصر العقارية"، اضغط هنا.

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