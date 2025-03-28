الجبهة الوطنية يعلن هيئة مكتب أمانة الشباب من 14 عضوًا

كتب- محمد نصار:

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب بالحزب من 14 عضوًا.

شملت قائمة الأعضاء: النواب حازم إمام؛ وحسام غالي؛ والكابتن عماد متعب؛ وحسام محمد فوزي؛ والمهندس هاني محمد سعد؛ ومها أبو الوفا وطارق أبو العينين، ومحمد طارق طلعت؛ ومحمود مرشدي؛ والمهندس محمد عصام؛ مهندس رامز نادر؛ وعمر خالد ضياء الدين؛ ود. شادي سامي؛ ود. محمد وفائي

جدير بالذكر، أنه تم من قبل اختيار المستشار محمد عمران أمينًا للشباب والدكتور أحمد النبوي، والدكتور أحمد القصير، أمينان مساعدان.

اقرأ أيضًا:

الصحة: وفاة 6 وإصابة 28 شخصًا جراء غرق غواصة بالبحر الأحمر

الرئيس السيسي ونظيره السيراليوني يطالبان بحصول أفريقيا على عضوية دائمة بمجلس الأمن

شيخ الأزهر ينعى محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق

وفد أمني مصري يتوجه إلى الدوحة لاستكمال مباحثات الإفراج عن الأسرى والرهائن