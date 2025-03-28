40 جنيهًا للتذكرة.. مواعيد وأماكن أفلام عيد الفطر بسينما الشعب

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

تقدم العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والأفلام هي:

1- فيلم "نجوم الساحل" تأليف كريم يوسف، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد داش، مايان السيد، وعلي صبحي، ويعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة طنطا، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

2- فيلم "فار بـ 7 أرواح" يُقدم في: قصر ثقافة المحلة، وقصر ثقافة الإسماعيلية، وهو من تأليف محمد فاروق شيبا، إخراج شادي علي، وبطولة محمد لطفي، محمد رضوان، ندى موسى، وأحمد فتحي.

3- فيلم "سيكو سيكو" تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، وسليمان عيد. ويعرض في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة كفر الشيخ، قصر ثقافة السادات بالمنوفية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، قصر ثقافة الوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا".

4- فيلم "الصفا الثانوية بنات" ويعرض بكل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت.

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءًا من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا فنيًا حافلًا بالقاهرة والمحافظات احتفالًا بعيد الفطر، يتضمن فعاليات تقدم بالمجان للجمهور، وتتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، عروضًا فنية مجانية، بالإضافة إلى عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية بجميع المحافظات على مدار أيام العيد، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية، وكفر الشيخ، والأنشطة المقدمة بدءًا من ثاني أيام العيد، ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك في 7 أحياء وهي: المحروسة، روضة السيدة زينب، أهالينا، معًا، الخيالة، الأسمرات، وحدائق أكتوبر.





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