رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا له دوام الصحة والعطاء، ولوطننا العزيز مزيدًا من الأمن والاستقرار.

وجاء في نص برقية التهنئة: "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أرفع بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، أسمى آيات التهاني، مقرونة بأصدق الدعوات بأن يُعيد الله هذا العيد المبارك عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة ودوام العطاء، وعلى وطننا العزيز ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم بأسره بمزيدٍ من السلم والسكينة والاستقرار".

وأعرب "جبالي"، عن فخره بجهود الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العدل والكرامة وتسعى لتحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي تقود مصر بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها العريق.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية كانت دائمًا شامخة وثابتة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد قضية سياسية، بل عهد وفاء متجذر في ضمير الأمة.

وأضاف أن مصر دائمًا تسعى لتحقيق السلام العادل، بعيدًا عن أي مساومات أو انتقاص من الحقوق المشروعة.

وأوضح "جبالي"، أن هذه المواقف النبيلة تعزز روح الانتماء والفخر لدى المصريين، وترسخ لديهم الإيمان بأنهم تحت قيادة حكيمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات وإعلاء مكانة الوطن.

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