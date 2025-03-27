تحذير من الأتربة والرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود اضطراب ملاحة بحرية على خليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من (50:40 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (2.5:1.5 متر).

كما توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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