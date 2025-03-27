"وقف واستدعاء ومراقبة".. بيان من "حماية المستهلك" بشأن إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات

كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة واحتوائه على تمييز وإساءة تجاه المواطنين، بالإضافة إلى انتهاكه حقوق العلامة التجارية لشركة العبد للحلويات.

أسباب وقف إعلان بلبن

1- مخالفته المادة 13 من قانون حماية المستهلك، التي تحظر أي إعلان يتضمن تمييزًا بين المواطنين أو إساءة إليهم أو إخلالًا بالنظام العام والآداب العامة.

2- إساءته المباشرة لشركة العبد، التي تعمل في مجال الحلويات منذ عقود طويلة.

3- مخالفة الأكواد والمعايير الإعلانية التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الإجراءات المتخذة

- تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المنفذة للإعلان ومناقشتهم حول محتوى المادة الإعلانية.

- إلزام الشركة بوقف الإعلان فورًا وتعديل محتواه بما يتماشى مع القوانين والمعايير الأخلاقية قبل إعادة نشره.

- استمرار مراقبة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان لضمان عدم مخالفة القيم والتقاليد المصرية.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه يتابع عن كثب جميع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر "الإدارة العامة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني"، لضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والمعايير الأخلاقية.

وأهاب جهاز حماية المستهلك، بجميع الشركات والوكالات الإعلانية، بضرورة توخي الحذر في المحتوى الإعلاني، والتأكد من مراعاة النظام العام والآداب العامة للحفاظ على القيم والتقاليد المصرية، وتجنب أي ممارسات تضر بالمنافسة العادلة أو تسيء إلى الشركات الأخرى.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر وقف عرض إعلان بلبن بعد شكوى مقدمة من شركة العبد للحلويات ضد الشركة الأولى.

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