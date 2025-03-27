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قرار جديد من مصر للطيران بشأن رحلاتها إلى بورتسودان

10:11 م الخميس 27 مارس 2025

شركة مصر للطيران

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كتب- محمد نصار:

أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا عاجلًا أعلنت فيه عن تعديلات جديدة على جدول رحلاتها إلى مطار بورتسودان الدولي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 30 مارس 2025 وحتى نهاية جدول الصيف.

مواعيد الرحلات من القاهرة إلى بورتسودان

- الرحلة رقم MS865 ستنطلق من مطار القاهرة الدولي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 23:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد الرحلات من بورتسودان إلى القاهرة

- ستغادر الرحلات من مطار بورتسودان الدولي أيام السبت والثلاثاء والأربعاء والخميس في تمام الساعة 2:55 فجرًا بتوقيت السودان.

ونصحت الشركة، المسافرين، بالتأكد من مواعيد الحجز والتواجد في المطار قبل موعد الإقلاع بوقت كافٍ لتجنب أي تأخير.

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