آخر كلمات محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قبل ساعات من وفاته

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تُوفي عصر الخميس، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، بمستشفى الأزهر التخصصي.

والتقى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، أمس، وفدًا من الأئمة والدعاة المشاركين في الدورة التدريبية التي تنظمها أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، ضمن برنامج "إعداد الداعية المعاصر"، بحضور الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، خلال اللقاء، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للأئمة والدعاة وتأهيلهم، بما يمكنهم من أداء دورهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

وأوضح أن جامعة الأزهر باعتبارها أقدم جامعة في العالم تواصل رسالتها في تخريج علماء قادرين على التصدي للشبهات وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى من خلال برامجها التدريبية إلى تعزيز مهارات الدعاة في مجالات الخطابة، والإقناع، والتواصل الفعال، بما يسهم في بناء كوادر دعوية مؤهلة.

اقرأ أيضًا:

الصحة: وفاة 6 وإصابة 28 شخصًا جراء غرق غواصة بالبحر الأحمر

الرئيس السيسي ونظيره السيراليوني يطالبان بحصول أفريقيا على عضوية دائمة بمجلس الأمن