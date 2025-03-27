أمناء محافظات جدد بحزب "الجبهة الوطنية".. الدالي للجيزة والشرقاوي للغربية

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرار لجنة اختيار القيادات التي عقدت اليوم اجتماعها التاسع بكامل أعضائها وبحضور رئيسها للنظر في اختيار تشكيل بعض الأمانات المركزية ومساعديها بناءً على معايير محددة وواضحة ومنها الاطلاع على خبرات وسابقة تاريخ المرشحين وجهودهم خلال الفترة الماضية.

ووافق "الجزار"، على اختيار اللواء كمال الدالي أمينًا للحزب في محافظة الجيزة، واللواء عصام عبد الغني الرتمي، أمينًا للحزب في الفيوم، والنائب أحمد الفرجاني أمينًا للتنظيم.

وفي الغربية وافق الحزب على اختيار أحمد الشرقاوي أمينًا للمحافظة، وصلاح الحصاوي أمينًا للتنظيم، وتم الموافقة على اختيار 4 أمناء مساعدين هم عادل عثمان، والنائب عزت المحلاوي، وشوقي سعيد، وعبد المحسن أبو الخير

وتضم اللجنة التي يرأسها الجزار، السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء فواد أمين الأمانة الفنية، وأحمد رسلان أمين التنظيم، وتم إضافة النائب أحمد فواد أباظة والنائب سليمان وهدان.

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