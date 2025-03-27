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علي جمعة: الإيمان باليوم الآخر يمنح الحياة معناها الحقيقي

09:45 م الخميس 27 مارس 2025

الدكتور علي جمعة

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإيمان باليوم الآخر يشكل ركيزة أساسية في حياة الإنسان، حيث يساعد على ضبط سلوكه ويمنح حياته هدفًا ومعنى.

وأوضح خلال مشاركته في بودكاست "مع نور الدين" على قناة الناس، أن غياب الإيمان بالآخرة يؤدي إلى فوضى عارمة، حيث يسود قانون القوة، فيظلم القوي الضعيف، ويتسلط الكبير على الصغير، مما يجعل الحياة بلا قيمة أو غاية.

وأشار إلى أن الإيمان بالحساب في الآخرة يرسخ الشعور بالمسؤولية لدى الإنسان، مستشهدًا بالمثل القائل: "من أمن العقاب أساء الأدب". كما شدد على أن غياب هذا الإيمان يؤدي إلى تفشي الاضطراب وانتشار التفلت الأخلاقي، مؤكدًا رفضه لفكرة "الفوضى الخلاقة"، حيث تساءل مستنكرًا: كيف يمكن للفوضى أن تخلق الإبداع؟ مؤكدًا أن التاريخ أثبت أن الفوضى لا تؤدي إلا إلى الانهيار والدمار.

وأضاف أن ما يظنه البعض حريةً هو في الحقيقة مجرد تفلت وانفلات من الضوابط التي تحفظ استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا بالالتزام والمسؤولية، فهما وجهان لعملة واحدة. وأكد أن الإيمان باليوم الآخر لا يحقق فقط العدل والاستقرار في الدنيا، بل يمثل أيضًا السبيل للنجاة في الآخرة.

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الدكتور علي جمعة برنامج مع نور الدين الأزهر قناة الناس
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