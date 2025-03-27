هل تتغير أقدار الناس بالدعاء؟.. خالد الجندي يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي أن الدعاء يمكن أن يكون سببًا في تغيير الأقدار بإرادة الله، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا يرد القضاء إلا الدعاء"، وقوله تعالى: "يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"، مشيرًا إلى أن بعض الأقدار قد تتغير إذا لجأ الإنسان إلى الله بالدعاء الصادق.

وأوضح الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، أن الإنسان يأتي إلى الدنيا وقبضته مغلقة، وكأنه يتمسك بالحياة، وعند وفاته يفتح كفيه، في إشارة إلى أن الدنيا فانية، ولا يأخذ الإنسان معه إلا عمله الصالح. كما أشار إلى أن الله يبتلي عباده بالأفراح والأحزان لاختبارهم، وهو القادر على تغيير أحوالهم من الضيق إلى الفرج.

وختم حديثه بحثِّ المشاهدين على التمسك بالدعاء والاستغفار، مؤكدًا أن رحمة الله هي مفتاح كل خير، وأن الدعاء هو السبيل لمن يرجو التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.

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