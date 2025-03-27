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الصحة: وفاة 6 وإصابة 28 شخصًا جراء غرق غواصة بالبحر الأحمر

08:29 م الخميس 27 مارس 2025

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث غرق غواصة الرحلات الترفيهية السندباد، أمام مارينا الماريوت، بمحافظة البحر الأحمر، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أولي، أن الحادث أسفر عن إصابة 28 ووفاة 6 حالات.

وأشارت الوزارة، إلى نقل المصابين للمستشفيات المحيطة بموقع الحادث، وتقديم مختلف سبل الرعاية الطبية للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية ومثولهم للشفاء.

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