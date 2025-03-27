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سبب وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

06:06 م الخميس 27 مارس 2025

الدكتور محمد المحرصاوي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي عصر الخميس، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمستشفى الأزهر التخصصي.

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، سبب وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، الذي نقل عصر أمس لمستشفى الأزهر التخصصي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدكتور محمد المحرصاوي نقل إلى مستشفى الأزهر التخصصي عصر أمس، إثر إصابته بجلطة في الشريان.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي كان يعاني من الجفاف الشديد، وأصيب بجلطة وتم وضعه تحت الملاحظة بإحدى غرف الرعاية المركزة.

ولفت المصدر، إلى أن المحرصاوي، لم يعاني من أي أمراض ولم تظهر عليه مظاهر تعب خلال الفترة الماضية، واستقبل أمس وفدا من المتدربين بأكاديمية الأزهر من ثمان دول.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور محمد المحرصاوي غدا عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

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