"المستشفيات التعليمية" تفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية

كتب - أحمد جمعة:

افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي بالقاهرة، في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية داخل وحدات الهيئة، وتحقيق التكامل والتعاون المستمر بين مستشفياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أحدث وسائل العلاج للمرضى بالمجان، واستمرارًا للمشاركة الفعالة في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن جراحة القلب والصدر تُعد من التخصصات الحيوية، مشيرًا إلى أن تميز الهيئة بوجود نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين يتيح سهولة نقل الخبرات للأجيال الجديدة بمختلف وحداتها، كما يُسهم في تطبيق أحدث أساليب العلاج العالمية، مما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة. وأضاف أن افتتاح هذه الوحدة يأتي ضمن استراتيجية التعاون والتكامل بين وحدات الهيئة، حيث تم الاستعانة بكوادر معهد القلب القومي لتدريب الفرق الطبية بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه للمرة الأولى يتم تدشين وحدة متكاملة لجراحة القلب والصدر داخل أحد مستشفيات الهيئة بالقاهرة خارج معهد القلب القومي، وذلك استجابةً لزيادة أعداد المرضى المترددين على المعهد، حيث تهدف هذه الوحدة إلى تقديم الخدمة بنفس مستوى الكفاءة، مما يُخفف الضغط على المعهد، ويخدم عددًا أكبر من المرضى، كما يُساهم في إنهاء قوائم الانتظار لهذا التخصص.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى القاضي، مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، أن الهيئة تحرص دائمًا على توفير أحدث الأجهزة والإمكانيات لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الوحدة بأحدث المعدات الطبية، بالإضافة إلى أربع أسرّة رعاية قلبية ضمن الوحدة، كما تم تدريب الأطقم الطبية تحت إشراف أساتذة متخصصين، بالتعاون مع معهد القلب القومي بقيادة الدكتور محمد عبد الهادي، الذي قدّم دعمًا كاملاً من حيث التدريب والتأهيل للكوادر الطبية.

كما وجه القاضي الشكر للأساتذة الدكتور محمود مازن والدكتور يسري ثاقب على جهودهم في تجهيز الوحدة وتدريب الأطباء، مما مكّن المستشفى لأول مرة من إجراء جراحات القلب المفتوح وتغيير الصمامات، دون الحاجة لتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وهو ما ساهم في تخفيف العبء المادي والنفسي عن المرضى وذويهم، وساعد بشكل مباشر في القضاء على قوائم الانتظار لهذه العمليات.

وأشار القاضي إلى أنه فور افتتاح الوحدة، تم استقبال حالتين، حيث خضعت الحالة الأولى لعملية تغيير صمام الميترالي، فيما أجرت الحالة الثانية جراحة قلب مفتوح وتغيير الشرايين التاجية، وقد خرج المريضان إلى الرعاية الصحية بحالة جيدة لإتمام مراحل التعافي.

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