آخر ظهور لرئيس جامعة الأزهر السابق قبل ساعات من وفاته - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمستشفى الأزهر التخصصي.

وكان آخر لقاء ظهر فيه الدكتور محمد المحرصاوي، أمس، بجامعة الأزهر رفقة الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، بمقر مجلس الجامعة، إذ استقبلوا وفدا من ثمان دول من الدارسين بأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة.

وضمت الوفود ممثلين عن ثماني دول؛ هي: إندونيسيا، والهند، وتوجو، واليمن، والجزائر، والسودان، والسنغال، وتنزانيا.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي خلال اللقاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للأئمة والدعاة وتأهيلهم، بما يمكنهم من أداء دورهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

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