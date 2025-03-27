وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وسوف تقام صلاة الجنازة غداً من الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة.