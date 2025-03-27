إعلان

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

04:02 م الخميس 27 مارس 2025

الدكتور محمد المحرصاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وسوف تقام صلاة الجنازة غداً من الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد المحرصاوي وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور سلامة جمعة داود جامعة الأزهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال