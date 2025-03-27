السكة الحديد تفرض غرامة 50 جنيهًا على المتواجدين بالمحطات دون تذاكر

كتب- محمد نصار:

أكدت هيئة السكة الحديد، أن تواجد الركاب على أرصفة المحطات دون تذكرة يعرضهم لغرامة مالية قدرها 50 جنيهًا، بالإضافة إلى ثمن التذكرة مشددة على ضرورة احتفاظ الركاب بالتذكرة حتى محطة الوصول، حيث يعد عدم إبرازها عند المغادرة مخالفة تستوجب دفع الغرامة.

بوابات إلكترونية لضبط الدخول والخروج

أوضحت الهيئة، أن التحكم في حركة الدخول والخروج من وإلى بعض المحطات يتم حاليًا عبر بوابات إلكترونية تعمل بكود مسجل على التذكرة. وتشمل هذه المحطات: محطة مصر برمسيس، الإسكندرية، الجيزة، بشتيل، الأقصر، وأسوان.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أهمية احتفاظ الركاب بتذاكرهم لحين الوصول، وذلك لتجنب الغرامة، سواء عند المرور عبر البوابات الإلكترونية أو من خلال اطلاع الكمسارية المتواجدين عند مداخل ومخارج المحطات مشيرة إلى أن هذا الإجراء مستمر حتى استكمال تركيب البوابات الإلكترونية بجميع المحطات.

خطوات تطوير وتحسين المنظومة

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، حيث تشمل الإجراءات تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية وأفراد أمن إداري لمتابعة عملية الدخول والخروج، ووفقًا للوائح المنظمة، لن يُسمح لأي راكب بدخول أو مغادرة المحطة إلا بعد الحصول على تذكرة سفر.

تطبيق البوابات الإلكترونية في المرحلة الأولى

بدأت هيئة السكة الحديد تنفيذ نظام الدخول عبر البوابات الإلكترونية الجديدة في خمس محطات رئيسية كمرحلة أولى، وهي: محطة مصر برمسيس، الجيزة، سيدى جابر، محطة مصر بالإسكندرية، ودمنهور.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ السكة الحديد، وتهدف إلى ضبط عملية الدخول والخروج، ومنع التهرب من دفع التذاكر، مما يعزز الموارد المالية للهيئة ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

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