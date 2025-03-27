براتب يصل لـ4 آلاف ريال.. وزير العمل يُعلن عن فرصة عمل بالسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران وزير العمل، االيوم الخميس، عن فتح باب التقديم على 4 فرص عمل للشباب للعمل في المملكة العربية السعودية، بمركز حماية البيانات للتدريب ،براتب شهري يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي.

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص بإرسال السيرة الذاتية، والأوراق المطلوبة على الإيميل التالي: Employment@labour.gov.eg.

وأوضح "جبران" أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

ومن جانبه، قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم على هذه الفرص تبدأ من اليوم ولمدة 5 أيام.

وأوضحت "أحمد" أن الفرص المتوفرة هي 2 مدربة حاسب آلي، ومدرب شبكات حاسب آلي، ومدربة تصميم فوتوشوب، والرواتب بداية من 4 آلاف ريال سعودي بالاضافة إلى حوافز الأداء ، وتأمين طبي وتوفير سكن، وتذاكر طيران كل سنتين ، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة أن يكون السن من 30-48 سنة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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