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لن يرى في مصر.. كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع نهاية شهر رمضان

01:11 م الخميس 27 مارس 2025

كسوف جزئي للشمس

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(أ ش أ):

تشهد الكرة الأرضية، بعد غد السبت كسوفًا جزئيا للشمس، لن يكون مرئيا في مصر والمنطقة العربية، ويتزامن توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال المقبل.

من جانبه، قال الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الكسوف سيبدأ في الساعة 10:50:35 صباحا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريبا، وستصل ذروته في الساعة 12:47:18 ظهرا، حيث يغطي قرص القمر نحو 94% من قرص الشمس، لينتهي الكسوف في الساعة 12:43:36 ظهرا.

وأوضح أن الكسوف سيكون مرئيا في مناطق تشمل أوروبا، وشمال آسيا، وشمال وغرب أفريقيا، وجزاء كبيرا من أمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الأطلسي، والقطب الشمالي.

من ناحيته، أكد الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن ظاهرتي الكسوف والخسوف تتيحان التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية، حيث تعكس هذه الظواهر حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

هذا المحتوى من

Asha

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كسوف جزئي للشمس شهر رمضان شهر شوال المعهد القومي للبحوث الفلكية
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