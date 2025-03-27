طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة موسعة؛ لطرح 120 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في 15 أبريل المقبل، مع بدء اجراءات الحجز اعتبارًا من 15 مايو.

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي للإعلان عن طرح وحدات إسكان جديدة: أنه سيتم طرح 261 ألف وحدة إضافية من خلال بنك التعمير والإسكان، وفق خطة تنفيذية تمتد على خمس مراحل؛ لضمان استيعاب أكبر شريحة من العملاء.

واعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025.

كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالي عدد 115 ألف وحدة سكنية، منها عدد 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وعدد 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.