البيئة: إنقاذ 4 سلاحف بحرية بالتعاون بين محمية أشتوم الجميل والمجتمع المدني بدمياط

كتب- محمد نصار:

نجحت محمية أشتوم الجميل، في إنقاذ عدد 4 سلاحف بحرية بمحافظة دمياط، بالتعاون مع أحد شباب رجال الأعمال بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن السلاحف التي تم إنقاذها تنتمي إلى نوعين مختلفين، وتشمل 3 سلاحف من النوع الأخضر وسلحفاة واحدة من النوع ضخمة الرأس.

وتم نقل السلاحف إلى مركز إنقاذ السلاحف بالمحمية لمتابعتها والتأكد من سلامتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط.

وفي خطوة لتعزيز الوعي البيئي، تم عرض تجارب الإنقاذ التي تقوم بها محمية أشتوم الجميل عبر شاشة مخصصة بالمطعم الذي يمتلكه رجل الأعمال، بهدف توعية المواطنين والزوار بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودور المحميات الطبيعية في حماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بهذا التعاون الناجح مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين وزارة البيئة والمجتمع المدني في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 مقدمة كل الشكر والتقدير لكل من يساهم في الحفاظ على البيئة وتنوعها البيولوجي.

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