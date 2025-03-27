تكليف رضا التوني مديرًا للمراجعة الفنية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، تكليف رضا توني محمد، بالعمل مديرًا لإدارة المراجعة الفنية الداخلية بالأمانة والمستشفيات والمراكز التابعة لها، لمدة 3 أشهر.

ونص قرار التكليف الذي حمل رقم 93 لسنة 2025، على أن ترفع "التوني" تقريرًا شهرياً للعرض على رئيس الأمانة بما تم إنجازه من أعمال، وتخضع لنظام تقييم مستوى الأداء المعمول به بالأمانة.

وأوضحت القرار في مادته الثالثة، أن للسلطة المختصة إنهاء هذا القرار طبقا لمستوى الأداء ولصالح العمل.

والتوني هي أخصائي أول تمريض بالمكتب الفني لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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