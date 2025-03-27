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رئيس الوزراء يهنئ الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

11:05 ص الخميس 27 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء ــ في برقيته ــ عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمُن الله عز وجل على فضيلته بالشفاء العاجل، كما دعا الله بأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

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الدكتور مصطفى مدبولي شيخ الأزهر عيد الفطر
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