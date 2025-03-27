"الدفاع عن الحضارة" تطالب بتطوير شاطئ حنكوراب: يضم أندر الشعاب المرجانية

كتب- محمد شاكر:

أوضح خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن الحملة تتبنى فكرة تطوير شاطئ حنكوراب بمرسى علم وحمايته من الأنشطة السياحية غير المستدامة التي تهدده.

وأكد أن الحملة تدعم إعادة استغلال وتأهيل المنطقة بما يحافظ على طبيعتها كأهم شاطئ بيئي طبيعي، حيث يضم أندر الشعاب المرجانية.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة يجب أن تكون لتحسين التجربة السياحية وتنويع مصادر الجذب، مع الحفاظ على التوازن البيئي.

من جانبه أوضح الكابتن أيمن طاهر، الخبير في السياحة البيئية، عضو الحملة، أن شاطئ حنكوراب يقع ضمن محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، ويتميز برماله البيضاء الناعمة ومياهه الفيروزية الصافية، كما يُعد من أفضل مواقع الغوص والسنوركلينج لمشاهدة الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك السلاحف البحرية وأبقار البحر (الأطوم).

وحذر طاهر من أن بعض الجهات تخطط لإنشاءات سياحية غير مستدامة بالمنطقة، مما دفع الحملة إلى تبني فكرة التطوير وفق معايير بيئية صارمة.

وأكد أن تطوير المنطقة يتطلب مراجعة الإنشاءات الحالية وإجراء تقييم بيئي مستقل، وتنظيم عدد الزوار وفقًا للقدرة الاستيعابية للموقع، بناءً على المعايير الدولية.

وشدد طاهر على ضرورة حماية المسارات الطبيعية وتقليل التوسع العمراني، مع الحفاظ على 70% من الساحل دون تغيير، وتخصيص 20% للمرافق الخفيفة، و10% لأنشطة التخييم منخفضة التأثير.

وطالب باعتماد حلول صديقة للبيئة، مثل: استخدام الطاقة المتجددة، وتطبيق نظام صارم لإدارة النفايات ومكافحة التلوث، وتقييد المركبات الآلية وتعزيز التنقل عبر المسارات الطبيعية، واستخدام ستائر مائية أو حواجز طبيعية (مثل أكياس الرمل أو جريد النخيل) لحماية الشعاب المرجانية من الأتربة، وزراعة غطاء نباتي أو استخدام مواد طبيعية كالقش لمنع انتقال الرواسب إلى المياه.

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