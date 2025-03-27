كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 مارس 2025، وطبيعة الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة، أن هناك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن النشاط الرياحي قد يؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة العظمي اليوم الخميس، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 36 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 38 درجة مئوية.

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