أحمد موسى يكشف تفاصيل استثمارات صينية جديدة في مصر

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن معدلات النمو الاقتصادي، والتطورات الصناعية، والاستعدادت الحكومية لعيد الفطر المبارك، وذلك في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مدبولي كشف الحقائق في ملف البطالة في مصر، حيث ذكر أن معدلات البطالة في مصر كانت قد وصلت إلى 26% منذ قرابة 10سنوات، والآن هبطت إلى 6.4%.

وذكر: الفريق كامل الوزير، وقع على اتفاقية باستثمارات 1.7 مليار دولار، ويشمل مجمع يضم 9 مصانع مع الجانب الصيني، على أن يستغرق المشروع تنفيذه حتى 2029، ويشمل عدد من المنتجات والصناعات المهمة.

وأردف: "هناك محاولات لتعطيل تواجد الجانب الصيني في مصر؛ حيث إن الصين تنقل التكنولوجيا بكل صدق كما أنها تبني وتعمر، على عكس دول أخرى تعطل وتحدث مشاكل".

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