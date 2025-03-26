إعلان

برلماني: كلمة السيسي في احتفالية ليلة القدر طمأنت المصريين

11:41 م الأربعاء 26 مارس 2025

النائب مصطفى الكحيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر برسائل طمأنة للمصريين .

وأوضح الكحيلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تماسك الجبهة الداخلية، والذي يساعد على مواجهة التحديات؛ حيث قال الرئيس السيسي: تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب والاحترام، والحقيقة هذا ليس بجديد على المصريين؛ هم في المواقف الصعبة شكل مختلف.. يتجاوزون أي شيء.

وأكد الكحيلي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص في كل مناسبة على تحية الشعب المصري؛ لموقفه الصامد في مواجهة التحديات وفي ظل الشائعات والأكاذيب التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المصريين يدركون جيدًا حجم التحديات وما يُحاك من مؤامرات ضد الوطن المستقر وسط منطقة تموج بالصراعات وعدم الاستقرار.

وأشار النائب إلى أن القضية الفلسطينية دائمًا حاضرة في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد موقف مصر الثابت والرافض للتهجير القسري للفلسطينين، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ومؤكدًا أن مصر ستظل داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية؛ حيث قال الرئيس السيسي: من هذا المنبر، أجدد التأكيد أن مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها، لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والمضي في تنفيذ باقي مراحله.. وندعو الشركاء والأصدقاء؛ لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب مصطفى الكحيلي كلمة السيسي في احتفالية ليلة القدر احتفالية ليلة القدر الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة السيسي طمأنت المصريين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية