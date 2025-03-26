برلماني: كلمة السيسي في احتفالية ليلة القدر طمأنت المصريين

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر برسائل طمأنة للمصريين .

وأوضح الكحيلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تماسك الجبهة الداخلية، والذي يساعد على مواجهة التحديات؛ حيث قال الرئيس السيسي: تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب والاحترام، والحقيقة هذا ليس بجديد على المصريين؛ هم في المواقف الصعبة شكل مختلف.. يتجاوزون أي شيء.

وأكد الكحيلي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص في كل مناسبة على تحية الشعب المصري؛ لموقفه الصامد في مواجهة التحديات وفي ظل الشائعات والأكاذيب التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المصريين يدركون جيدًا حجم التحديات وما يُحاك من مؤامرات ضد الوطن المستقر وسط منطقة تموج بالصراعات وعدم الاستقرار.

وأشار النائب إلى أن القضية الفلسطينية دائمًا حاضرة في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد موقف مصر الثابت والرافض للتهجير القسري للفلسطينين، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ومؤكدًا أن مصر ستظل داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية؛ حيث قال الرئيس السيسي: من هذا المنبر، أجدد التأكيد أن مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها، لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والمضي في تنفيذ باقي مراحله.. وندعو الشركاء والأصدقاء؛ لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.