مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة 2024-2027

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027، وذلك في إطار إرساء آلية مؤسسية مستدامة لضمان التنفيذ الفعّال للبرنامج الحكومي، وتحقيق الأهداف التنموية المخططة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وينص مشروع القرار على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا من الوزارات والجهات الأخرى، أو الخبراء والمختصين لدعم مهامها.

وستتولى اللجنة الإشراف على إجراءات متابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وفق منهجية "البرامج والأداء" ومتطلبات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، وذلك لضمان تحقيق المستهدفات الحكومية في مختلف القطاعات. كما ستعمل اللجنة على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ البرامج والسياسات وفق الجداول الزمنية المحددة، ورصد التحديات التي قد تواجه تنفيذ الأهداف الحكومية، وتقديم مقترحات للإجراءات التصحيحية اللازمة.

إضافةً إلى ذلك، ستكون اللجنة مسؤولة عن إعداد تقارير متابعة دورية لرصد وتحليل الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، بما يتيح تقييم الأداء، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لدعم عملية صنع القرار وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.