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شريف حلمي رئيسًا لهيئة المحطات النووية

11:11 م الأربعاء 26 مارس 2025

شريف حلمي رئيسًا لهيئة المحطات النووية

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كتب- محمد صلاح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين العميد شريف حلمي رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكان رئيس الهيئة الجديد قد شغل منصبًا في الكلية الفنية العسكرية قبل تقاعده، حتى صدر قرار بتعيينه رئيسًا للهيئة خلفًا للدكتور محمد دويدار، القائم بأعمال رئيس الهيئة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس هيئة المحطات النووية شريف حلمي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
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