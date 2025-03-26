أحمد موسى: انتفاضة في غزة ضد قيادات حركة حماس

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا قويًا على أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، الذي يتهم أهل غزة الذي يطالبون بخروج حماس من غزة أنهم تبع إسرائيل.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: عيب عليك اتهام الناس بكده، بدل ما تحييهم على تحملهم لكل اللي حصل ومواجهة القتل.

وتابع: ولتكن جمعة الغضب التي دعا لها أهل غزة حقيقية وكأن أهل غزة بيقولوا للإعلام العربي أغيثونا واحنا هننقل صوتهم.

وأوضح أن غزة تنتفض ضد حركة حماس وأسامة حمدان أحد قيادات حماس الذي يقاوم من الخارج ويتنقل من فندق لآخر يهاجم الغاضبين من أهل غزة، قائلا: إزاي تتهم من تحملوا بصبر وصمود رصاص الاحتلال وأنت بتشوف الحرب من خلف الشاشات، أنت عمرك ما دخلت غزة.

وواصل أحمد موسى، أن حركة حماس ممكن تطلع كام ألف تبعهم وتقولك أدي شعبية حماس ولكن من خرج ضدهم الشعب اللي عاوز أمن واستقرار وسلام ويعيش، مؤكدا أن مظاهرات أهل غزة ضد حماس وصلت العالم كله.

وأشار إلى أن الأهالي في غزة، يريدون السلم، ولا يريدون الإبادة والتهجير من القطاع، مع إنهاء سيطرة حماس على القطاع.

وأكمل:"نرى دمار هائل، العالم كله يتسارع لوقف الحرب في غزة، أسامة حمدان هارب خارج البلاد ويحرض على قتل الشعب الفلسطيني".

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