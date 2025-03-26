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وفاة مدير مدرسة أثناء اليوم الدراسي.. وإجراء عاجل لنقابة المعلمين

10:25 م الأربعاء 26 مارس 2025

نقابة المعليمن

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كتب- أحمد الجندي:

تلقت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، يفيد بوفاة محمد أحمد ميزار مدير مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بالقاهرة الجديدة ، أثناء اليوم الدراسي، حيث أصيب بأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى القاهرة الجديدة لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة .

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، كرم عبد اللاه رئيس فرعية المعلمين القاهرة الجديدة، بالتواجد مع أسرة المعلم لمساندتهم فى مصابهم الأليم ، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية وتسليمها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم ، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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النقابة العامة للمهن التعليمية خلف الزناتي نقيب المعلمين وفاة مدير مدرسة أثناء اليوم الدراسي مدير مدرسة فاطمة الزهراء
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