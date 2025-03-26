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بحضور مدبولي وبطرس غالي.. 25 صورة من عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين

10:11 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
  • عرض 25 صورة
    عزاء والدة الدكتور زيادة بهاء الدين
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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

بدء عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق في مسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء.

وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين لتقديم واجب العزاء.

وجاء أبرز الحضور، الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والسفيرة ليلى بهاء الدين، مديرة كيميت بطرس غالي، وقرينة الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والمستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والسفير البريطاني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، والدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق.

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