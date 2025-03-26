ظهور نادر.. يوسف بطرس غالي يقدم العزاء في والدة زياد بهاء الدين (صور)

كتب- أحمد الجندي:

وصل الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لأداء واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق في مسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء..

وبدأ عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق في مسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء.

وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين لتقديم واجب العزاء.

يذكر أن الدكتور بطرس غالي كان وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومنذ هذا الوقت لم يشارك في أي فعاليات.