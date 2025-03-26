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ظهور نادر.. يوسف بطرس غالي يقدم العزاء في والدة زياد بهاء الدين (صور)

10:01 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين
  • عرض 8 صورة
    عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين
  • عرض 8 صورة
    عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين
  • عرض 8 صورة
    عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين
  • عرض 8 صورة
    عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين
  • عرض 8 صورة
    عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين
  • عرض 8 صورة
    عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين
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كتب- أحمد الجندي:

وصل الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لأداء واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق في مسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء..

وبدأ عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق في مسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء.

وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين لتقديم واجب العزاء.

يذكر أن الدكتور بطرس غالي كان وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومنذ هذا الوقت لم يشارك في أي فعاليات.

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