النهار تتعاقد مع خالد أبو بكر لتقديم البرنامج الرئيسي على شاشة القناة

كتب- أحمد الجندي:

أعلن علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفني المالكة لشبكة تلفزيون النهار، عن انضمام المحامي والإعلامي خالد أبو بكر لتقديم البرنامج الرئيسي "آخر النهار" على شاشة القناة خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا الإعلان عبر الصفحة الرسمية لقناة النهار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أكدت القناة أن البرنامج سيُعرض قريبًا، في إطار تطوير المحتوى الإعلامي الذي تقدمه للجمهور.

ويُعد برنامج "آخر النهار" واحدًا من أبرز البرامج الحوارية على القناة، حيث يتناول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ويستضيف نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة الملفات المهمة على الساحة المصرية والعربية.

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