"بتجيلي تقارير كتير".. السيسي: موقف المصريين مما يحدث مٌقدر

كتب- محمد شاكر:

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موقف الشعب المصري وصلابته تجاه الأحداث الأخيرة التي مرت بالمنطقة.

وقال السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "موقف الشعب المصري له كل التقدير والاحترام مني وكل المسئولين في الدولة، واعتقد البعض أن الظروف الصعبة والأحداث التي تمر بالمنطقة قد يكون لها تأثيرات سلبية لكن ما حدث كان هو المتوقع من الناس في مصر".

وأضاف: "بتجيلي تقارير من جوة مصر ومن برة مصر لكن مواقفكم وصلابتكم وتفهمكم أمر مقدر جدا ليس لدي فقط وإنما عند ربنا المطلع علينا.. وربنا يقدرنا ويعينا من أجل بلدنا والناس ومن أجل الإنسانية".

وتابع الرئيس: "رغم الفترة الصعبة اللى مرت ولسه بتمر على المنطقة وعلينا في مصر، لكن الحقيقة أظهر صلابة وتماسك والتفاف وهو أمر بالغ التقدير وبالغ الإعجاب وبالغ الاحترام.. والحقيقة ده مش جديد على المصريين، هما دايما في المواقف الصعبة بيبقوا شكل مختلف.. يتناسوا كل شيء ويتجاوزا كل شيء وأى صعاب أو مشاكل مبتبقاش موجودة في وجدانهم أبدا وبإسمى وباسمكم جميعا أتوجه للشعب المصري بكل الاحترام والاعتزاز والإعجاب".