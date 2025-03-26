مدبولي يرد على أنباء زيادة الـ "5 جنيهات" في سعر البنزين: "مستحيل نقفز للرقم ده مرة واحدة"

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي.

وقال "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، في تعليقه على الأنباء التي تناولت زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات قبل عيد الفطر: "مستحيل نقفز لهذا الرقم مرة واحدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق برنامج تدريجي لزيادة أسعار المواد البترولية.

وأضاف أن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية حتى نهاية العام، حيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون مرة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات.

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